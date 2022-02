Cherbourg. Tempête : vigilance orange toujours pour le littoral de la Manche

Les habitants du littoral manchois vont encore devoir patienter pour avoir un peu de répit après le passage de la tempête Eleanor, mercredi 3 janvier 2018. Le lendemain, jeudi 4, Météo France maintient sa vigilance orange aux vagues-submersion pour les côtes de ce département normand. L'alerte est maintenue jusqu'à 15h.

Des marées toujours importantes

Le coefficient des marées reste élevé. Et il le restera jusqu'à samedi. Il est de 106 pour cette matinée du jeudi 4 janvier. Si les vents ont faibli, ils restent importants, avec des pointes attendues à 90 km/h sur le nord Cotentin et 75 km/h sur les secteurs de Lessay et de La Haye-du-Puits.

Enfin, les digues ou les dunes qui protègent des habitations ont été endommagées par endroits avec le passage de la tempête Eleanor comme à Bréhal ou Granville notamment. De quoi faciliter les phénomènes de submersion.

A LIRE AUSSI.

Tempête Eleanor : jusqu'à 129 km/h enregistrés en Normandie

Tempête Eleanor : point de situation à la mi-journée en Seine-Maritime

La tempête Eleanor touche de plein fouet la Seine-Maritime