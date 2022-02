Cherbourg. Normandie : Tristan, 18 ans, hémiplégique, va parcourir 1000 kilomètres à vélo [Vidéo]

C'est tout sourire, et seul sur son vélo, que Tristan Lefranc a pris ce dimanche 16 juillet 2017 le départ d'un immense défi : ce jeune hémiplégique de 18 ans, originaire de Cherbourg et qui habite Carentan, va rejoindre Bordeaux (Gironde), à 1000 kilomètres, sur un vélo-couché.

60 cas en France

Tristan est atteint d'une maladie rare, l'hémiplégie alternante, dont on ne dénombre que 60 cas seulement en France. Elle entraîne notamment des crises de paralysie, de fortes douleurs et l'empêche de parler correctement. C'est pour la faire connaître et récolter des dons pour l'Association française d'hémiplégie alternante (AFHA) qu'il a décidé de partir.

Toute la famille est impliquée dans cette aventure, que Tristan prépare depuis un an, mais dont il rêve depuis plusieurs années. "Le déclic a été le film "De toutes nos forces" avec Jacques Gamblin, qui raconte l'histoire d'un père qui court un triathlon avec son fils handicapé" explique sa mère Christelle Houivet.

Des étapes en famille

C'est le beau-père de Tristan, Sébastien Roussel, qui va l'accompagner à vélo dans ce périple en 19 étapes. Il a pour cela construit une barre spéciale, afin de tracter le jeune homme, quand il ne pourra pas pédaler. Son frère Kévin, 16 ans, et sa soeur Célia, 12 ans, se joignent au peloton. Sa mère et ses grands-parents les sécurisent en camping-car.

La famille s'arrêtera dans les villes de Lessay et Granville dans la Manche, Dinard et Rennes en Bretagne, Nantes et Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, Niort et Royan. Elle a déjà récolté plus de 1500 euros pour l'AFHA, mais la cagnotte reste ouverte le temps du voyage. Leur parcours est à suivre sur la page Facebook "Le défi de Tristan".

