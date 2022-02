Rouen. Prison ferme : un homme interpellé pour tentative de vol dans une voiture en épave

C'est une patrouille de Police qui voit, le 31 décembre 2017, un individu affairé à fouiller l'intérieur d'un véhicule endommagé et immobilisé sur la voie publique à Rouen.

Entendu sur-le-champ

Les policiers n'ont pas de mal à interpeller Alderon Legris, 44 ans, et l'emmènent au Commissariat pour être entendu. Feignant d'être le propriétaire de la voiture, il prétend avoir des "choses" à récupérer. Le véhicule est visiblement en mauvais état, avec des vitres brisées et des portières ouvertes le réduisant à l'état de quasi épave. On apprend également que le prévenu a un lourd dossier médical, étant en outre soigné pour schizophrénie, et connaissant des séjours réguliers en hôpital psychiatrique.

Huit condamnations sur son casier

Il est également placé sous curatelle depuis vingt ans. Très isolé socialement, il vit dans un foyer pour sans-abri. À son casier judiciaire, huit condamnations sont portées pour vols et outrages. Pour le Ministère Public, "Les faits sont tristement banals mais doivent être sanctionnés". Pour sa défense, "La curatelle du prévenu le maintient dans la précarité". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à un mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.

