Rouen. Rouen : coupable de 20 000 euros d'achats frauduleux

Récemment sorti d'incarcération, il avait interdiction de se rendre en Seine-Maritime. C'est pourtant à Rouen que Gérard Durand, 70 ans, se rend dans deux magasins dans lesquels il se fait passer pour un chef d'entreprise désireux d'acheter du matériel de téléphonie. Pour ce faire, il présente à la caisse de faux documents d'identité ainsi que des formules de chèques falsifiées. Sur place, une rapide vérification des moyens de paiement indique une origine bancaire inexistante quant aux chèques présentés, et un nom d'emprunt associé à sa carte d'identité et à son permis de conduire. Interpellé et placé en garde à vue, il finit par révéler son patronyme réel. On retrouve également sur lui de nombreux faux documents en tous genres.

Multi-récidiviste

On s'aperçoit que l'individu n'en est pas à son coup d'essai car, du 19 janvier 2015 au 17 mai 2015, date de son interpellation à Rouen, il a multiplié les escroqueries dans des magasins de Chartres et Guichainville. "Je reconnais tout mais je n'étais pas seul", dit-il à la barre, refusant de divulguer le nom de ses complices qui lui fournissent les moyens de paiement falsifiés. Les enquêteurs retrouveront néanmoins dans son téléphone portable les numéros de téléphone de ses deux acolytes. Au total, le préjudice pour les enseignes s'élève à 20 000 €. À son casier judiciaire, quatre mentions sont portées à ce jour pour vols, recel et conduite sans permis. Pour le ministère public, "Le prévenu joue de plusieurs pistes pour diluer sa responsabilité". N'ayant pas choisi de conseil pour sa défense, le Tribunal le condamne, à l'audience du mardi 16 janvier 2018, à dix mois de prison ferme.

