Rouen. Condamné pour porter un couteau à Rouen

Nordin Karib, 33 ans, est déjà incarcéré pour d'autres méfaits, et c'est un délit supplémentaire qui vient s'ajouter à son casier judiciaire, qui fait état de vingt neuf condamnations portées à son encontre pour vols, recel, outrages et dégradations. À ce palmarès, il inscrit le délit de port d'arme prohibé des catégorie B. C'est au centre ville de Rouen le 27 octobre 2016 qu'une patrouille de police contrôle les identités des passants. Dans la manche de son pull over, il cache un couteau. Auditionné au commissariat, il reconnaît le fait mais dit qu'il ne savait pas que c'était interdit. Il a quitté Rouen pour habiter le sud de la France, car "on lui en veut", explique-t-il.

"Je me sentais en danger"

C'est ce qu'il explique lors de l'audience. Ses mauvaises fréquentations l'ont amené à devoir se défendre devant toute nouvelle mauvaise rencontre. Pour le ministère public, "le prévenu était conscient des risques encourus". Sa défense avance que "ce prévenu s'est senti menacé". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal le condamne à un mois de prison ferme.

