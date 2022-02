Rouen. Les recettes de professionnels pour retrouver la forme en début d'année

Après les excès des fêtes, l'heure est aux bonnes résolutions. Et bien souvent, la reprise du sport figure en bonne place dans la liste de ces engagements, plus ou moins sérieux... Avant de commencer les exercices en salle, Donald Guervil, coach chez Sport Concept - le bien-être à Sotteville-lès-Rouen, insiste : les fondamentaux physiologiques sont primordiaux. "Rien ne sert de se précipiter à la salle sans avoir retrouvé un bon cycle de sommeil et une alimentation équilibrée", explique-t-il.

Entre puissance et endurance

Ensuite, tout est affaire de dosage entre les exercices musculaires et cardio-vasculaires, le compromis entre puissance et endurance. Julie Val Nieuwenhuyse, manager au sein du complexe sportif, complète le propos en insistant sur la "régularité des séances et leur maintien dans le temps", gage de santé au long cours. Dernier conseil : ne pas négliger l'hydratation, même en hiver. Et pourquoi pas compléter l'indispensable bouteille d'eau par du thé ou des infusions, aux propriétés diurétiques. Les règles sont établies, à vous de jouer !