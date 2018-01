Caen : le premier bébé de l'année 2018 est né au CHU

Le premier bébé de l'année 2018 à Caen (Calvados) est né au CHU. La petite fille a vu le jour à 3h35, lundi 1er janvier 2018.

Elle s'appelle Capucine et ses frères Lucas et Raphaël l'attendaient avec impatience. Elle est née lundi 1er janvier 2018 à 3h35 au CHU de Caen (Calvados), devenant ainsi le premier bébé à naître dans la cité calvadosienne pour ce nouvel an. Elle pèse 3 250 grammes et mesure 49 centimètres. En 2017, le CHU de Caen a enregistré 3 073 accouchements et 3 169 naissances à la maternité.

Naissance à 9h21 à la Polyclinique du parc

Il s'agit bien du premier bébé de l'année à Caen puisque dans l'autre maternité de la ville, la première naissance a eu lieu à 9h21. Les sages-femmes de la Polyclinique du parc ont là aussi vu arriver une petite fille. Lynn Long mesure 46 centimètres pour 2,6 kilogrammes.

A LIRE AUSSI.

Paula, premier bébé de l'année 2017 à Caen

Selon l'INSEE, on devient mère de plus en plus tard: à 28,5 ans en moyenne

Congé paternité: les pères pas toujours à la fête