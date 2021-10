Concours photo ouvert à tous les amateurs à Cherbourg!

Dans le cadre du mois de la photographie de Cherbourg -Octeville 2012, comme chaque année, le Club Photo Nord Cotentin Cherbourg organise en 2012 le Mois de la Photo de Cherbourg-Octeville en partenariat avec la municipalité.

La prochaine édition de cet évènement annuel aura lieu courant mars et avril 2012 à la salle des fêtes de Cherbourg.



THEME : «Courbes» et « sujet libre » en noir et blanc et papier couleur.

DATE LIMITE DE RECEPTION : 8 Janvier 2012

JUGEMENT : février 2012

EXPOSITION : 17 Mars / 05 Avril 2012

LIEU : salle des fêtes de CHERBOURG

COMMENT PARTICIPER :

Concours réservé aux départements : 14, 22, 27, 29, 35, 50, 56, 61, 76,

Le nombre de photos est limité à 4 par auteur et 25 par club, toutes catégories confondues et montées sur carton (2 mm) en 30x40 ou 40x50

Pour tout renseignement ou pour obtenir le règlement , contactez-nous sur contact.cpnc@laposte.net ou au 02 33 53 79 03

Ecoutez Claude Laronche nous parler de ce concours: