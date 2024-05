Cherbourg. "Eloquentia" : qui va remporter ce concours de prise de parole ?

L'association Eloquentia Cherbourg, coprésidée par Greg Saillard et Pauline Clermidy, organise lundi 20 mai, à 20h, au théâtre à l'italienne, la finale de ce concours de prise de parole qui a réuni au départ 25 candidats. Les quatre finalistes s'appellent Elise Portelette, Juliette Dubois-Rabay, Jocelyn Daprey et Patrick Dzeret.

Un concours réservé aux jeunes de 18 à 30 ans

L'objectif de cet événement gratuit réservé aux jeunes de 18 à 30 ans est de favoriser une réflexion en lien avec le monde d'aujourd'hui.

Pauline Clermidy Impossible de lire le son.

Cette année, pour cette troisième édition, un clin d'œil est fait au 80e D-Day. Les candidats ont travaillé autour de quatre thèmes : s'engager, s'indigner, lutter et résister. C'est sur ce dernier point que les finalistes seront évalués. Ils répondront aux sujets suivants : "Résister permet-il de réécrire l'histoire ?" et "Résister peut-il prouver que tu existes ?"

Pauline Clermidy Impossible de lire le son.

La soirée sera par ailleurs ponctuée d'interventions d'artistes et d'écrivains. Le lauréat affrontera ensuite les gagnants des autres antennes dans le cadre d'Eloquentia World. Des invités d'honneur seront présents comme les historiens Michel Boivin, Michelle Mollo et Manoa Quereau, ainsi que la marraine et le parrain Mirabela Vian, danseuse, et Mojo, slameur.

Pauline Clermidy Impossible de lire le son.

Pourquoi les candidats ont-ils participé au concours ?

Trois des quatre finalistes expliquent les raisons pour lesquelles ils participent à ce concours de prise de parole.

Jocelyn Daprey Impossible de lire le son.

Juliette Dubois-Rabay Impossible de lire le son.

Patrick Dzeret Impossible de lire le son.

Le programme de la soirée

La soirée, ouverte à tous et gratuite, sera ponctuée d'interventions d'artistes dont des rappeurs et des slameurs, et d'écrivains. Le lauréat affrontera ensuite les gagnants des autres antennes françaises l'an prochain. La maîtresse de cérémonie s'appelle Eunice Assamoi. Le jury sera composé de Virginie Piedagnel, avocate et médiatrice, Virginie Levavasseur, plasticienne, Emmanuelle Lemesle, journaliste et autrice, Myriam Hervé, thérapeute, Jérôme Dahan, expert en communication orale, Dominique Leguen, président de BiTi VOD, et Baptiste Bitouzé, programmateur du Circuit, Stéphane Jacquet, avocat et président des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), Jean-Marc Yvon, vice-président des auditeurs de l'IHEDN, ou encore Damien Ricolvi, lauréat 2023.

Pratique. Billets et dons disponibles sur le site Helloasso.