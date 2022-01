Si vous aimez les beaux paysages et la photo, alors ce concours est fait pour vous ! Photographiez les beaux paysages de la communauté de communes : mer, marais, campagne... Et remportez des lots pour les plus belles photos !

Un concours ados (13-18ans) est ouvert en parallèle du concours adultes. Tous les renseignements sont à retrouver à l'office de tourisme de La Haye du puits et au 02.33.46.01.42.

Ecoutez Margot Choquet nous présenter le concours: