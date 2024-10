Millénaire de Caen. Ce symbole balnéaire aura une tout autre image !

Réinventer la cabine de plage : c'est ce que proposent le Pavillon et le Millénaire de Caen aux diplômés en architecture et paysage.

Le concours est lancé lundi 28 octobre. Il invite les architectes, paysagistes et designers de 20 à 35 ans à imaginer la cabine de plage du futur. Symboles des stations balnéaires normandes, les cabines de plage font partie intégrante des paysages du littoral depuis le XIXe siècle. Elles rappellent les moments de détente, la pêche à pied et les étés passés au bord de l'eau. Ce concours propose de revisiter cet héritage en intégrant des concepts contemporains d'architecture durable, d'écoconception et de créativité.

Un appel aux talents internationaux

Ce concours s'adresse aux diplômés en architecture et en paysage, ainsi qu'aux collectifs pluridisciplinaires, en France mais aussi à l'international. Ils pourront soumettre leurs idées jusqu'au 15 décembre 2024. A l'issue d'une présélection, les finalistes seront annoncés en janvier 2025, et le projet lauréat sera construit à taille réelle et installée pour le 29 juin 2025, à l'occasion du week-end maritime, de Caen à la mer, organisé pour le Millénaire Caen 2025.

Plus d'informations sur le site du Millénaire de Caen et du Pavillon.