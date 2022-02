Hors Normandie. Hasbro envisage de créer un chat robotisé pour...seniors!

Des scientifiques de l'université américaine de Brown ont souhaité s'associer à Hasbro pour créer ARIES (Affordable Robotic Intelligence for Elderly Support), soit une intelligence robotique abordable pour l'aide aux personnes âgées.

Ils veulent utiliser un jouet pour enfants de la gamme Hasbro, plus précisément un chat. Et ensuite ils vont rajouter des fonctionnalités qui pourraient aider le 4ème âge dans la vie quotidienne et leur autonomie. Une unité domotique mignonne en somme.

Cela aurait aussi l'avantage de pallier la solitude qui touche beaucoup cette partie de la population, tout en passant outre l'interdiction d'animaux domestiques dans les maisons de retraite.

Pour l'instant, le projet n'est qu'à l'état de prototype mais l'objectif est de le mettre prochainement à la vente, pour un prix raisonnable.

