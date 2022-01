Rouen. Badminton : toujours bredouille, le MDMSA attend janvier avec impatience

Dernier au classement du Top 12 de badminton, le MDMSA est en panne de victoire depuis le début de la saison. "Notre effectif est incomplet, une recrue n'est pas encore arrivée et devrait pouvoir intégrer l'équipe à la rentrée", jusitifie le coach Stéphane Renault. Le samedi 16 décembre, la réception de Mulhouse, classé juste devant, avait donc un certain enjeu.

Dans les deux simples masculins, Romain Eudeline et Antoine Bebin se sont imposés. Par contre, dans les deux simples féminins, Juliane Piron et Deborah Nosal se sont inclinées. Dans les doubles, la paire Maio/Golinski a pris le point mais la défaite de la paire Khlebko/Nosal a remis les deux équipes à 3-3. Même scenario dans les doubles mixtes, où la paire Maio/Khlebko a gagné son match avant que Golinski et Piron ne perdent le leur. Au final, le MDMSA et le Red Star se sont séparés sur une égalité 4-4.

Au classement, les Normands restent derniers avec 5 points et toujours aucune victoire. La reprise aura lieu le 6 janvier 2018 à domicile face à Aulnay-Sous-Bois, actuellement deuxième. "Dès janvier, on sera au complet. On sera plus fort sur le double dames, sur le mixte et le simple dame 2 sera aussi plus intéressant", assure le coach.

A LIRE AUSSI.

Toujours pas de victoire pour le MDMSA