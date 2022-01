Caen. Football : Patrice Garande donne son avis sur l'arbitrage vidéo

Un nouvel élément va faire son entrée sur le terrain de foot de Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agit de l'arbitrage vidéo adopté par la Ligue de football professionnel jeudi 14 décembre 2017. La Fifa doit encore valider cette décision.

"Il faut voir l'utilisation qu'on en fait"

Le même jour, en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados), Patrice Garande, a donné son avis sur cet arbitrage vidéo. "Je pense que c'est un outil qui va devenir, et qui doit être, indispensable au foot, après c'est comme tout, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Qui va avoir cette responsabilité-là ? L'entraîneur peut demander la vidéo ? Est-ce que c'est que pour les arbitres ? Combien de fois on peut la demander ? Et puis après, il faudra que ça rentre dans les mœurs du foot et qu'on accepte, peut-être de perdre un peu de spontanéité durant les matchs".

L'arbitrage vidéo est déjà utilisé dans d'autres pays comme l'Allemagne et dans d'autres sports comme le rugby depuis 2001.