Caen. Miss France 2018 : l'interview décalée de Miss Normandie

Élue Miss Normandie à la mi-octobre 2017, Alexane Dubourg, 20 ans, est en pleine préparation à quelques jours de l'élection Miss France qui se tient samedi 16 décembre 2017 à Châteauroux (Indre). Elle a accepté de se prêter à une interview décalée. D'Harry Potter à Charles de Gaulle, en passant par le Stade Malherbe ou New York, elle livre un peu de sa personnalité.

• Lire aussi. Alexane Dubourg se dévoile après son élection



Fière de porter le costume régional

• Montagne ou mer ? La mer sans hésiter

• Ed Sheeran ou M Pokora ? Ed Sheeran

• Stade Malherbe ou PSG ? Ah ça, c'est dur. Je vais dire Stade Malherbe parce que c'est la maison tout de même !

• Game of Thrones ou Grey's Anatomy ? Game of Thrones sans hésiter.

• Harry Potter ou le Seigneur des anneaux ? Harry Potter. Je suis un fan !

• Beurre salé ou beurre doux ? Salé, j'adore la Bretagne !

• Camembert ou Livarot ? Livarot

• Baie du Mont-Saint-Michel ou Etretat ? Le Mont-Saint-Michel

• Au concours, robe de soirée ou costume régional ? Le costume régional. C'est la région que je représente là-bas, donc le costume.

• Malika Ménard ou Iris Mittenaere ? Iris, car elle a été au bout de tout.

• Maillot de bain une pièce ou deux-pièces ? Une pièce

• Sourcils au crayon ou naturels ? Naturels

• New York ou Los Angeles ? New York vue que j'ai déjà vu Los Angeles

• Cidre ou bière ? Cidre

• Basket ou talons aiguilles ? Talons aiguilles

• Guillaume Le Conquérant ou Charles de Gaulle ? Charles de Gaulle



L'interview décalée d'Alexane Dubourg ! Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Le prince Harry et Meghan Markle se diront "oui" en 2018

Créatrice en Normandie, Camille Boilet prépare une robe pour le concours Miss France