Caen. A Caen, le marché de Noël des producteurs revient Place Saint Sauveur

Volailles, légumes, biscuits... Tout ce qu'il faut pour préparer un bon repas de Noël sera sur le marché des producteurs normands, jeudi 21 décembre 2017 sur le parvis de l'église de la Place Saint-Sauveur à Caen (Calvados).

Produits locaux et gourmands

De 10h30 à 19h, 30 producteurs locaux vont présenter leurs différents produits : fromages, fruits et légumes, différentes variétés de pains, daguet, safran, produits apicoles, biscuiterie artisanale, tisanes, produits laitiers. Au programme : dégustations et vente de produits fermiers et une tombola pour gagner des paniers gourmands et locaux.