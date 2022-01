: Undefined offset: 8 inon line

Du Lundi 11, au Vendredi 15 Décembre, jouez au HIT QUIZ avec Fréd. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or" et s'il arrive à conserver son trophée jusqu'au vendredi, le champion remporte une PS4 Slim Silver - ÉDITION LIMITÉE -



PS4 Slim Silver - ÉDITION LIMITÉE -

Fine et légère, plus économique que la PS4 classique et compatible HDR et 3D, la PS4 Slim Silver est la console de salon parfaite. Avec ses deux manettes bluetooth et donc sans fil, jouaient en ligne, partagez vos parties, et faites-vous des soirées jeux digne de ce nom !







Fil de la Compétition :

Lundi :

17h30 - Hélène (Notre Dame de Gravenchon - 76) - 4 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Hélène Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 - Benjamin (Boulon - 14) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Benjamin Impossible de lire le son.

19h30 - Alice (Chérencé Le Héron - 50) - 6 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Alice Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 - Christopher (Montivilliers - 76) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Christopher Impossible de lire le son.

19h30 - Fanny (Caen - 14) - 7 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Fanny Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 - Matthieu (Criel Sur Mer - 76) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Matthieu Impossible de lire le son.

19h30 - Jérôme (Saint Nicolas des Bois - 61) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Jérôme Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 - Doriane (Cerisy La Salle - 50) - 5 Bonnes Réponses.

Hors Normandie. HIT QUIZ : Thomas (Lessay - 50) gagne sa PS4 Slim Silver Impossible de lire le son.

19h30 - Thomas (Lessay - 50) - 8 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! -

Hors Normandie. HIT QUIZ : Thomas (Lessay - 50) gagne sa PS4 Slim Silver Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS. Envoyez le code : FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au Vendredi 15 Décembre.

Bonne Chance !

A LIRE AUSSI.

HIT QUIZZ - Laura de Sainte-Cécile remporte l'iPod Nano 16Go (Pink)

HIT QUIZZ - Céline de Saint-Lô gagne le jeu PES-2018.

Alexandra de Lignières-Orgères (53) gagne son Smartphone HUAWEI P10 Lite

Marie de Troisgot (50) gagne un Coffret WonderBox "Loisirs en Duo" dans le Hit Quiz !