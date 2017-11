Marie de Troisgot (50) gagne un Coffret WonderBox "Loisirs en Duo" dans le Hit Quiz !

Le HIT QUIZ, c'est tous les soirs avec Fréd dans l'AfterWork (16h/20h) sur Tendance Ouest. Répondez à un maximum de questions sur les hits et les artistes de Tendance Ouest en 45 secondes, et obtenez le meilleur score de la semaine !

Vendredi 17 Novembre, Marie, dernière candidate de la semaine a réalisé le meilleur score de la semaine. Ses 8 points lui ont permis de remporter un Coffret WonderBox "Loisirs en Duo".

3900 activités: séjour de charme, modelage aux huiles essentielles, balade en pirogue hawaïenne, spectacle…

Offrez-vous une escapade à partager les yeux dans les yeux. Ce coffret aux 3 900 activités ravira tous les duos, des aventuriers aux plus gourmands. Naviguez sur l'océan en catamaran, vivez une nuit insolite en éco-lodge, détendez-vous dans le hammam d'un hôtel-spa normand ou réveillez votre palais avec un mezzé libanais… À la clé: des wonder loisirs, une bonne dose de plaisir et le plein de souvenirs à deux!

Découvrez votre future activité ICI: Wonderbox.fr

Fil de la Compétition:



Lundi:

17h30 - Kentin (La Haye du Puits - 50) - 7 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR!



Mardi:

19h30 - Sandra (Précorbin - 50) - 5 Bonnes Réponses.



Mercredi :

17h30 - Malorie (Troarn - 14) - 4 Bonnes Réponses.

19h30 - Frédérique (Cany-Barville - 76) - 6 Bonnes Réponses.



Jeudi :

17h30 - Adeline (Lessay - 50) - 4 Bonnes Réponses.

19h30 - Maire-Pierre (Theurtheville - 50) - 6 Bonnes Réponses.



Vendredi :

17h30 - Lucie (Le Veys - 14) - 5 Bonnes Réponses.

19h30 - Marie (Troisgot - 50) - 8 Bonnes Réponses. DISQUE D'OR !

Vous voulez tenter votre chance?

Du Lundi 20 au vendredi 24 Novembre, jouez pour gagner une Barre de Son Bluetooth 120W pour regarder vos films et vos séries préférés, ou écoutez la musique avec un son de qualité.

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code: FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au Vendredi 24 Novembre!

Bonne Chance !

