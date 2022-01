Caen. La bonne table caennaise de la semaine : Les Mets Chai au 26 rue des Jocobins

C'est un caviste alternatif qui a ouvert ses portes dans le centre de Caen (Calvados), le mardi 28 novembre 2017. "Les Mets Chai" s'est installé au 26 rue des Jacobins. À l'intérieur, une quinzaine de tables pour accueillir des clients désireux de découvrir des vins et des mets bios.

Production locale

La carte est très simple. Une entrée, trois plats et deux desserts. Au menu, le jour de l'ouverture : une salade de choux coleslaw avec une pointe de cannelle (4€) pour l'entrée. En plats principaux : un gratin de potimarrons au bleu et à la pancetta (10€), bruschetta pomme, chèvre et sirop d'érable ou en entrecôte accompagnée de pommes de terre sautées. En dessert, il faut se laisser tenter par la mousse au chocolat maison ou du fromage blanc au kaki (4€). Tous les ingrédients sont bios et issus de producteurs locaux comme des maraîchers bio de Fleury-sur-Orne. Le pain et le café sont également bio.

Vins bio

Pour accompagner ce repas, le chef nous a proposé un vin de Loire pétillant qui nous a accompagnés tout le repas. Bien évidemment, de nombreuses bouteilles de vins sont à la vente, il y en a pour tous les goûts et tous les prix à partir de 7€.

Pratique. Ouvert le mardi et mercredi de 10h à 19h30; le jeudi de 10h à 22h30; le vendredi et le samedi de 10h à 20h. 02 31 26 20 34