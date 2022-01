Alençon. La dixième journée du tourisme de l'Orne

Ils et elles sont propriétaires de gîtes ruraux, de centres équestres, de sites touristiques, hôteliers-restaurateurs. Comme ce jeudi 30 novembre 2017, une journée annuelle leur est dédiée dans les locaux du Conseil départemental de l'Orne, à Alençon, pour un tour d'horizon des sujets touristiques d'actualité, par d'éminents spécialistes.

Par exemple cette année, sur les attentes de la consommation alimentaire, de plus en plus souvent à l'extérieur du domicile. "Pour plusieurs raisons", explique Bernard Boutboul, directeur général de Gira-Conseil :

Bernard Boutboul Impossible de lire le son.

L'impact du e-tourisme

Autres thèmes développés : les tendances actuelles en chambre d'hôtes et petite hôtellerie, la "déco" des chambres d'hôtes, et la communication via Internet. Benoît, bloggeur sur Des Yeux plus grands que le monde :

Benoît Impossible de lire le son.

Le e-tourisme a largement mobilisé les débats de ce jeudi après-midi, qui a débuté par l'exposé de Guy Raffour, président du cabinet-conseil éponyme, sur les nouvelles tendances du tourisme :