Grandcamp-Maisy. Fête de la coquille Saint-Jacques ce week-end à Grandcamp-Maisy

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, Vente directe, dégustation et animation seront au programme !Il y aura aussi un marché de Noël, un marché du terroir, des concerts sur les 2 jours (chants marins et cors de chasse), des groupes de rue ou encore des visites de bateaux.

Les restaurants de la ville proposeront des menus spécial coquilles. N'oubliez pas des jeux pour les enfants et la venue du père Noël!

Un feu d'artifice sera tiré samedi 2 décembre à 18h30.

Rendez-vous samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 de 10h à 18h. Pensez à vous garer un peu plus loin dans la ville.

Ecoutez Mme Rosoux, organisatrice de l'événement: