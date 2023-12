Grandcamp-Maisy. Interdiction de vendre ou manger les coquillages après des cas de toxi-infections alimentaires

Des huîtres de Grandcamp-Maisy sont contaminées. Des cas de toxi-infections alimentaires collectives ont été portés, vendredi 29 décembre, à la connaissance des services en charge de la sécurité sanitaire. Les symptômes sont ceux de la gastro-entérite aiguë.

Les analyses menées sur des huîtres en élevage indiquent qu'une contamination des coquillages issus des zones de production de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay est en cause. Le préfet du Calvados a donc décidé d'interdire provisoirement les activités de pêche, de récolte et de commercialisation des coquillages de ces zones. La pêche de loisir de coquillages est également interdite.