Bessin. Ramassage et vente de coquillages de Grandcamp-Maisy et Gefosse-Fontenay interdits

Pêche. Le préfet du Calvados a interdit jusqu'au 8 juin de ramasser et de commercialiser des coquillages issus des secteurs de Grandcamp-Maisy et Géfosse-Fontenay, pour cause de contamination à l'hépatite A.