Près de Grandcamp-Maisy. Les gendarmes et un ostréiculteur sauvent cinq dauphins échoués

Un magnifique sauvetage des gendarmes de la communauté de brigades d'Isigny-sur-Mer et d'un ostréiculteur. Six dauphins se sont échoués, lundi 25 mars vers 16h30, sur l'estran, à une cinquantaine de mètres de la mer à Géfosse-Fontenay près de Grandcamp-Maisy.

Cinq d'entre eux ont pu être sauvés et remis à l'eau par une patrouille de gendarmerie et un ostréiculteur avec l'aide d'un tracteur et d'une benne. Un seul mammifère marin n'a pas survécu lors des opérations.

• A lire aussi. Omaha Beach. Un dauphin échoué sauvé par des employés du Département