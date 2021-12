Caen. Football (Ligue 1, 14e journée) : 22, voilà le Stade Malherbe de Caen ! 

Le match.

Mis sur le reculoir d'entrée de jeu avec Kamano puis Lerager en position de conclure et mis en échec par un excellent Vercoutre (5e, 7e, 8e), les Caennais ont su courber l'échine avant de revenir dans les débats au fil du temps, faisant preuve quant à eux d'un froid réalisme quand sur la premiè_re occasion, Rodelin délivre un centre parfait vers Santini qui marque d'une tête puissante (24e). Bordeaux s'est alors immédiatement éteint, ne se réveillant que juste avant et juste après la pause, sur un penalty non sifflé par M. Abed sur Kamano (41e) puis sur une frappe sur la transversale de ce même Kamano (46e). Deux alertes qui répondent à la frappe superbe de M'Bengue venant trouver elle aussi la barre (39e) et Kouakou manquant un face à face avec Costil (52e). L'heure de jeu arrivée, Bordeaux ne trouve aucune solution et Caen poursuit sur sa solide lancée. Patrice Garande décide de solidifier encore un peu plus la maison " rouge et bleu ", repassant en 4-1-4-1 pour le dernier quart d'heure pendant que Jocelyn Gourvennec tente le tout pour le tout. En vain, ce sont bien les Malherbistes qui l'emportent et franchissent dans la joie, la barre des 20 points, symbole de maintien à moitié assuré. Après un tiers de championnat, l'affaire est belle.

Le but.

24e : Centre de Rodelin vers le second poteau et Santini surgit pour placer un coup de tête hors de portée de Costil.

Caen : 1- Bordeaux : 0

Réaction.

#SMCFCGB Cadeau du soir, la réaction de Ivan #Santini buteur décisif lors de la victoire du @SMCaen face à @girondins (1-0) pic.twitter.com/R2mOfYUOLp — Tendance Ouest (@tendanceouest) November 25, 2017

L'homme du match.

Alex Djiku (Caen) : Le boss de la défense est de retour, qu'on se le dise. En l'absence de dernière minute de son binôme Da Silva, Alex Djiku a du endosser le costume de patron intégral du secteur défensif. Et il l'a fait avec brio. Après une entame hésitante où Vercoutre a sauvé les meubles, le reste du match fut impeccable.

Fiche technique.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Abed, Spectateurs : 14 000 env.

Avertissements : Caen : M'Bengue (68e)

CAEN : Vercoutre, Genevois, DaSilva, Djiku, M'Bengue, Féret (cap), Ait-Bennasser (Diomandé 86e), Bessat (N'Kololo 38e), Kouakou (Sankoh 74e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

BORDEAUX : Costil, Sabaly, Toulalan (cap), Jovanovic, Pellenard, Otavio (Plasil 75e), Lerager, Sankharé (Mendy 46e), Kamano (Cafu 73e), Malcom, DePréville, entr : Jocelyn Gourvennec

But : Santini (24e) pour Caen

