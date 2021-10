Caen. Football (Ligue 1) : Caen ne tient qu'une mi-temps à Montpellier...  

Le match.

Sans la moindre pression, les Caennais entrent dans la partie avec entrain, Khaoui puis Bammou tentant d'inquiéter Lecomte, en vain (7e, 11e). Montpellier ne répond pas réellement au défi proposé par des normands intéressants et même séduisants dans certains de leurs développements. Mais la lumière faiblit au passage de la demi-heure de jeu et les Héraultais en profitent pour passer la vitesse supérieure et s'installent dans le camp normand. L'affaire se fixe et si Montpellier domine, les occasions n'existent pas et les deux formations rejoignent les vestiaires sur un logique score nul et vierge.

Espoirs évanouis en dix minutes...

L'entrée en matière de seconde période est en revanche catastrophique pour les Normands qui laissent filer tout espoir en quelques minutes. C'est d'abord Laborde qui vient croquer Baysse dans le jeu aérien pour ouvrir la marque avant que Baysse lui-même ne double la mise contre son camp (51e, 60e). C'en est terminé des espoirs de points mais les Caennais continuent de prendre l'eau de toutes parts, Samba évite la fessée par deux fois face à Delort (63e, 69e). Les minutes filent et l'étau se desserre. Côté Malherbiste, il faut attendre la 75e minute pour assister à la première vraie alerte des Normands signée Bammou qui oblige Lecomte à la parade (75e). Le rythme baisse nettement dans les dix dernières minutes et plus rien de sérieux n'arrive sur les buts de Samba ou Lecomte. Montpellier est satisfait de ces trois points, Caen n'aura pas réussi son pari.

Les buts.

51e : Centre venu de la droite et volée de Lasne que Samba parade. Mais le cuir s'élève et c'est Laborde qui vient croquer Baysse pour battre Samba de la tête.

Montpellier : 1 - Caen : 0

60e : Nouveau déboulé de Lasne côté gauche et centre que Djiku dégage vers Baysse. Le défenseur caennais manque totalement son intervention et bat son propre gardien.

Montpellier : 2- Caen : 0

#MHSCSMC - Le but gag inscrit contre son camp par Paul Baysse qui permet à Montpellier de mener 2-0 :pic.twitter.com/4ak18ofX7w — La Causerie de L1 (@CauserieDeL1) January 27, 2019

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Ben El Hadj, Avertissements : Montpellier : Sambia (84e), Caen : Ninga (41e)

MONTPELLIER : Lecomte, Aguilar, Mendes, Hilton (cap), Congré, Le Tallec (Sambia 66e), Lasne, Skhiri, Mollet (Ristik 90e), Laborde (Skuletic 88e), Delort, entr : entr : Michel Der Zakarian

CAEN : Samba, Gradit, Baysse, Djiku, Armougom (Mbengue 72e), Diomandé, Fajr, Khaoui (Beauvue 66e) , Ninga (Tchokounté 80e), Bammou, Crivelli, entr : Fabien Mercadal

Buts : Montpellier : Laborde (51e), Baysse (csc 60e)

