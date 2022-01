Caen. Football (Ligue 1, 16e journée) : Caen tient la dragée haute à Lyon ! 

Le match.

" C'est un super match, compliqué pour nous mais on ne lâche rien ". Les propos sont signés de Damien Da Silva le boss de la défense normande et résument parfaitement l'état d'esprit général, à la mi-temps et à la fin de ce Caen-Lyon. Entre deux formations uniquement penchées sur le jeu et sur l'envie d'aller déstabiliser l'adversaire, les débats ont été vifs, débats dans lesquels les Lyonnais ont frappé d'entrée, par Cornet (9e). Un but qui n'a pas douché les idées caennaises, M'Bengue touchant le poteau (26e), Santini se voyant refuser l'égalisation (33e) pendant que côté OL, Marcelo puis Mariano ont manqué deux grosses occasions de break.

Caen ne lâche rien

Ce break, les visiteurs le trouvent d'entrée de second acte par Mariano qui profite d'une perte de balle de Rodelin (54e). Dès lors, la mission se complique pour les Normands qui se battent et réduisent finalement l'écart dans le temps addition par un Santini de grande classe, endormant ses deux adversaires direct pour battre Lopes (90e). Un exploit malheureusement insuffisant pour prendre des points mais en cette 16e journée, la prestation proposée par le SM Caen restera comme une des plus abouties de la saison, malgré la défaite.

Les buts.

9e : Centre venu de la droite et remis dans le paquet par Tousart. Le ballon traîne et c'est Cornet qui fusille Vercoutre pour l'ouverture du score.

Caen : 0- Lyon : 1

54e : Perte de balle de Rodelin, le cuir revient sur Mariano qui expédie une demi-volée impeccable dans la lucarne de Vercoutre.

Caen : 0- Lyon : 2

90e : Santini se défait de ses deux gardes du corps en contre et bat Lopes d'un tir croisé.

Caen : 1- Lyon : 2

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Delerue

Avertissements : Caen : M'Bengue (60e), Lyon : Fékir (36e), Rafael (90+1).

CAEN : Vercoutre - Guilbert, Da Silva, Djiku,Mbengue- Sankoh (Repas 58e), Ait-Bennasser, Féret (cap), Kouakou (N'Kololo 64e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande.

LYON : Lopes, Tete, Marcelo, Diakhaby, Marcal (Rafael 72e), Tousart, Aouar, Cornet (Maolida 75e), Fekir, Depay, Mariano (Ferri 81e), entr : Bruno Genesio.

Buts : Caen : Santini (90e), Lyon : Cornet (9e) et Mariano (54e)

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 3e journée) : À Lille, Caen fait encore tomber Bielsa !

Football (Ligue 1, 14e journée) : 22, voilà le Stade Malherbe de Caen !

Football (5e journée, Ligue 1) : Caen bat Dijon et déboule à la 5e place de L1 !

Football (Ligue 1) : Caen étrillé par Marseille (1-5) poursuit sa chute interminable vers la Ligue 2