Caen. Football (Ligue 1, 15e journée) : Point minimal pour Caen à Strasbourg

Le match.

Dire que l'on n'a pas assisté au match de l'année en cette 15e journée n'a rien de cruel ni erroné tant on s'est ennuyés pendant 90 minutes entre Strasbourg et Caen. La première période s'est résumée à une incursion sérieuse de Terrier repoussée par Vercoutre (4e) et à une frappe en angle de Santini repoussée par le poteau de Kamara (42e).

Poteau de Santini, barre de N'Kololo

La seconde ne fut guère plus enthousiasmante, Strasbourg éprouvant les pires difficultés à établir un plan de jeu concret et Caen ne cherchant guère autre chose qu'une parité sans concéder de but. Rodelin y va bien de sa frappe croisée (55e) et Ahoulou d'un tir en sortie de surface (73e) mais rien n'y a fait. Il faut attendre les derniers instants pour vibrer côté normand, N'Kololo voit sa frappe en conclusion d'un bon travail de Rodelin, renvoyée par la barre de Kamara (84e). Encore du bois touché par les Normands qui parviennent, à défaut d'aller chercher trois points, à en prendre un et à poursuivre leur série positive.

Dimanche prochain 3 décembre, Caen accueillera Lyon à partir de 17h, au stade d'Ornano pour le compte de la 16e journée de Ligue 1.

L'homme du match. Baïssama Sankoh (Caen)

Aligné en position de milieu récupérateur pendant toute la rencontre aux côtés de Féret puis Aït Bennasser, Sankoh a été un vrai régulateur défensif et le pion essentiel de la solidité caennaise du soir. Présent pour relancer le jeu et anéantir quelques courses importantes des Alsaciens, il a grandement participé au clean-sheet du soir.

Fiche technique.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Jochem

Avertissements : Strabourg : Koné (80e), Caen : Djiku (45e), Genevois (51e)

Strasbourg : Kamara, Seka, Mangane (cap), Koné, Lala, Lienard, Goncalves (Blayac 64e), Martin (Saadi 87e), Ahoulou, Terrier, Da Costa (Sacko 73e), entr : Thierry Laurey

Caen : Vercoutre, Guilbert, Genevois, Djiku, M'Bengue, Sankoh, Féret (cap) (Ait Bennasser 60e), N'Kololo, Avounou (Armougom 71e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

