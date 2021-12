Rouen. Stationnement : les amendes passent à 30 euros au Havre et 25 euros à Rouen

Avis aux fraudeurs. L'amende, pour ceux qui ne mettent pas de monnaie dans l'horodateur passera au 1er janvier 2018 à 30 euros au Havre et à 25 euros à Rouen, contre 17 euros actuellement. La décision a été validée en conseil municipal dans chacune de ces villes. Il faudra désormais parler d'ailleurs de forfait post-stationnement.

Un choix assumé

Pas sûr que la mesure plaise aux usagers des deux grandes villes seinomarines. Mais le maire du Havre, Luc Lemonnier, l'assume pleinement. "Un peu moins de la moitié des usagers payent leur stationnement, explique-t-il. Pour eux, on trouve des solutions. Pour les autres, nous mettons en place un forfait post-stationnement de 30 euros. Les moyens seront fléchés vers l'agglomération pour améliorer les équipements de mobilité. On ne reprochera à personne de ne pas prendre son stationnement, ce n'est plus pénalisé, mais on acceptera de payer ce forfait majoré. C'est un choix extrêmement assumé par la ville du Havre".

Écoutez Luc Lemonnier, maire du Havre :

Luc Lemonnier sur le stationnement Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Amendes de stationnement en Normandie : où vont-elles augmenter ?