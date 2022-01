Rouen. Rouen : la ville renonce à étendre le stationnement payant

Cette extension devait entrer en vigueur au 1er juillet 2019.

L'Ile Lacroix, le quartier Saint-Gervais, celui de la gare, les boulevards de la Marne et de l'Yser, la route de Darnétal et la route de Neufchâtel devaient passer en stationnement payant à Rouen (Seine-Maritime). La mesure était pensée, selon la ville, pour favoriser la rotation, éviter les voitures ventouses et avoir davantage de places vacantes.

• Lire aussi : Stationnement : de nouvelles zones payantes à Rouen



Mais face à la contestation populaire, notamment par une pétition des riverains qui a recueilli plus de 800 signatures, la majorité a fait machine arrière.

"On n'a pas assez concerté les habitants"

Jean-Michel Bérégovoy, adjoint à la démocratie participative, assume la faute. "On a certainement été un peu vite et pas suffisamment concerté les habitants", reconnaît-il.

Désormais, il souhaite se laisser le temps d'évaluer le résultat de certaines des politiques publiques pour la mobilité qui, il l'espère, feront évoluer les mentalités. "Par exemple, il y a le T4 qui va arriver très près des quartiers qui devaient être touchés ou encore le nouveau parking relais qui doit être construit, route de Darnétal."

Cette évaluation prendra du temps. Suffisamment pour que cette question de l'extension du stationnement payant devienne le problème de la prochaine majorité.

A LIRE AUSSI.

Stationnement : de nouvelles zones payantes à Rouen

[photos et vidéo] Stationnement : les voitures qui verbalisent en service à Rouen

Rouen : après un été de travaux, la route de Darnétal bientôt rendue aux usagers

Fête des pères : quatre idées de cadeaux #madeinRouen (ou presque)

A Mossoul, une clinique pour les blessés fuyant les jihadistes