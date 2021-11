Perche en Nocé. Perche: une appli pour comparer notre paysage avec celui d'il y a 70 ans

Une appli vient d'être mise en ligne par le Parc naturel régional du Perche (orne). Elle permet d'avoir une vue satellite de ce territoire avec une précision de vingt centimètres, mais surtout, cette appli permet d'un simple clic de comparer le même territoire, tel qu'il était... en 1947, grâce à des images, prises d'avion par l'IGN, juste après guerre.

Comparatif édifiant

Sur la moitié droite de l'écran de votre ordinateur, vous verrez le paysage actuel, et sur la moitié gauche le même paysage, mais tel qu'il a été photographié il y a soixante-dix ans!

Voir cette appli.

Au-delà de combler votre curiosité concernant votre bout de terrain, cela permet de constater que tous les vergers ont disparu, mais que malgré le remembrement et donc des parcelles plus grandes des forêts et surtout des haies, ont été plantées.

Fantastique outil d'observation de l'évolution

Pour Jonathan Allain, responsable du système d'information géographique du Parc du Perche, cet outil est d'abord pédagogique, pour attiser la curiosité.

Jonathan Allain présente cette nouvelle appli de comparaison des paysages du Perche. - Eric Mas

Mais cet outil est aussi statistique et permet par exemple de constater les deux cents kilomètres de haies replantées entre 2000 et 2010. Mais c'est surtout un fantastique outil d'observation du paysage, et de son évolution:

Le même outil est à disposition du Parc naturel régional Normandie-Maine. Il verra prochainement le jour sur le Parc des Marais du Cotentin.