Notre-Dame-de-Gravenchon. Un salon pour découvrir l'économie solidaire à Notre-Dame-de-Gravenchon

Dans le cadre du mois de l'économie solidaire, le réseau d'économie solidaire Caux Vallée de Seine organise son premier salon ce jeudi 9 novembre 2017 à Notre-Dame-de-Gravenchon. Le réseau regroupe six structures d'insertion: AGIRE et CCAS de Bolbec, Bateau de Brotonne à Caudebec-en-Caux, Naturaulin à Notre-Dame-de-Gravenchon, ICIAD à Lillebonne et la Ressourcerie du territoire Caux Vallée de Seine.

Travailler en respectant l'humain

Elles vont présenter leurs activités dans les espaces verts, le service à domicile et la gestion des déchets. Des activités à destination des particuliers, des entreprises et même des collectivités. Un travail respectant l'humain et ayant pour but la réinsertion. Écoutez Nicolas Cauvin, le coordinateur du réseau d'économie solidaire Caux Vallée de Seine:

Le premier salon du réseau d'économie solidaire est organisé autour de stands, de projections vidéo et de tables rondes. Le salon sera suivi de journées portes ouvertes dans les différentes associations du réseau entre le 16 et le 30 novembre 2017.

Salon du réseau d'économie solidaire le jeudi 9 novembre 2017 à partir de 14h00 à l'Escale de Notre-Dame-de-Gravenchon – Journées portes ouvertes dans les associations du Réseau d'économie solidaire Caux Vallée de Seine les 16, 23 et 30 novembre 2017.

