Lillebonne. Des automates de prêt au sein des médiathèques Caux Vallée de Seine

Les médiathèques de l'agglomération Caux Seine se modernisent. Depuis juillet 2017, elles sont équipées d'automates de prêt. Il est désormais possible d'emprunter des documents en toute autonomie. L'automate est constitué d'un écran tactile et d'une douchette pour scanner les codes-barres des documents. Un outil qui permet de libérer du temps pour les bibliothécaires. Ils vont pouvoir passer plus de temps pour renseigner le public.

Écoutez Nathalie Fleury, la directrice du réseau des médiathèques de Caux Seine Agglo:

Des automates de prêts aux médiathèques de Caux Seine agglo. Impossible de lire le son.

Un équipement utilisable par les adhérents

Les quatre médiathèques de Caux Seine Agglo sont équipées de ces automates: Lillebonne, Bolbec, Notre-Dame-de-Gravenchon et Caudebec-en-Caux. Le coût de l'investissement est assez faible: 7 000 euros. 9 889 adhérents aux médiathèques peuvent utiliser de ce nouveau service pour profiter des 183 214 documents du réseau des médiathèques de l'agglomération. L'inscription aux médiathèques est gratuite.

A LIRE AUSSI.

En Seine-Maritime, une voie ferrée transformée en voie verte pour vélos et piétons

Caux Seine Agglo lance un plan numérique

Muséoseine : Quoi de neuf en archéologie?

Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés