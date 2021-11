Rouen. Elliott Merlino : le longboard se danse aussi [vidéo]

De l'artistique plus que du physique. Pas réellement une danse, mais un sens de la chorégraphie et du style. Le longboard dancing consiste en la réalisation de pas variés en roulant sur une grande planche de skate, autour d'1m20. Pas croisés, pirouettes, utilisation des extrémités de la planche pour faire des virages très serrés... Au final, un rendu impressionnant qui donnerait presque au spectateur une fausse image de facilité. Plus qu'un sport, "c'est une forme de développement artistique, de méditation, qui me permet d'être créatif et de me vider la tête", explique Elliott Merlino, Rouennais de 19 ans.

La passion du skate depuis l'enfance

Elliott avait 7 ou 8 ans lorsqu'il est monté sur sa première planche de skate. Celle de son père qui datait des années 80. L'occasion des premières balades sur l'avenue verte dans le pays de Bray. Il se fait offrir sa première planche à 9 ans. Un skate qu'il utilise plus pour se déplacer que pour faire des figures. C'est à ce moment qu'Elliot comprend qu'il est fait pour le longboard. En autodidacte, il repère sur Youtube ce qui a constitué les prémices du dancing et c'est le déclic. "Je me suis acheté ma première planche de dancing en 2014". Le jeune lycéen à l'époque passe alors ses dimanches après-midi sur les quais de Rouen, près du 106. Amateur de photo, il prend des clichés et des vidéos de ses réalisations et les partage beaucoup sur les réseaux sociaux. "J'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui m'ont suivi, notamment sur Instagram, jusqu'en Corée". Les marques ont flairé l'aubaine. Une première puis une seconde ont commencé à le sponsoriser et à lui envoyer des planches en échange de visibilité sur ses réseaux sociaux. Pas encore de quoi en vivre. Et Elliott a les pieds sur terres. "Il n'y a pas assez de fonds pour vivre du longboard dancing comme professionnel. Mais je suis passionné de photographie. Si je pouvais aller photographier des événements de longboard dans le monde entier et continuer à pratiquer à côté, ce serait le rêve".

Instagram : @littleblvckbird

A LIRE AUSSI.

L'itinéraire fou d'un jeune danseur de Damas à la tour Eiffel

BMX: amputé d'une jambe, le jeune Julian Molina est devenu un rider magique

Le swing, la danse qui fait tourner les têtes

A Londres, dans l'antichambre des comédies musicales

Faire du sport, une épreuve pour les femmes au Cambodge