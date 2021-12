Boréales. Boréales : l'Islande à l'honneur du festival !

Le très attendu et reconnu festival des Boréales met cette année à l'honneur l'Islande pour cette 26e édition! Pendant 11 jours du jeudi 16 au dimanche 26 novembre 2017, vous pourrez découvrir cette île de feu et de glace à travers plus de 150 événements dont 70 gratuits. Un programme riche et varié qui vous entraînera dans l'émotion et à la découverte d'une terre d'auteurs et de musiciens par excellence!

Musique, cinéma, littérature et gastronomie

Difficile de citer l'intégralité de cette nouvelle programmation tant celle-ci est dense. Parmi les invités phares de cette nouvelle édition, il faut noter la présence des auteurs Jón Kalman Stefánsson et Auður Ava Ólafsdóttir, la littérature étant au coeur de la manifestation. Mais les Boréales c'est aussi la musique avec la présence de Jay Jay Johanson, figure incontournable sur la scène trip hop mondiale, venu spécialement présenter son nouvel album aux couleurs jazzy. Les Boréales 2017 signent également le retour de Cirkus Cirkör, la plus grande compagnie de cirque scandinave, pour une nouvelle création Limits présentée au théâtre de Caen.

Cette année, le festival a choisi de renforcer la programmation cinéma. Le Lux, le Café des Images, le Drakkar, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le théâtre…. Tous se mettent à l'heure nordique en proposant un large focus sur le cinéma islandais. Parmi ces projections, à noter le ciné concert Juve contre Fantomas ou bien pour le plus jeune public une projection en plein air sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Mon tonton, ce tatoueur tatoué.

Même la gastronomie est à l'honneur et les restaurants comme la Table des Matières, la Gloriette… se transforment pour l'occasion en cantines boréales.

Pratique. Du jeudi 16 au 26 novembre 2017. Programme complet sur le site des Boréales.

