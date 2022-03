S'inscrivant dans la lignée de "La semaine du cinéma ethnologique" organisée au cinéma LUX (Calvados) entre 1995 et 2013, cette toute première édition du Festival Altérités promeut le dialogue interdisciplinaire entre cinéma et ethnologie. Son objectif est ainsi de dévoiler comment le cinéma éclaire l'homme et engage avec lui une corrélation sociale.

"Réconciliations"

Le festival a pour fil rouge celui de la réconciliation. Parmi les neuf films sélectionnés ("Justice à Agadez","Bon papa, un homme sous l'Occupation", "A place for Everyone" ou encore "Casus belli. Sur les sentiers de la paix"), un même questionnement surgit : que signifie la réconciliation ? Que cherche-t-on réellement lorsque l'on souhaite être pardonné ? Comment pardonner et cohabiter après une guerre civile ? Existe-t-il des degrés divers de réconciliations ?

Jean Rouch, passionnément

Le festival consacre également, le jeudi 9 mars, un "hors champ" à l'oeuvre de l'anthropologue et cinéaste Jean Rouche qui a dirigé ses recherches sur l'évolution de la société africaine. Une conférence retraçant son oeuvre est proposée à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à partir de 14 heures avec pour titre "Jean Rouch : un ethnologue pour les cinéastes et un cinéaste pour les ethnologues".

Le "hors champ" dédié à Jean Rouch se poursuivra le soir au Lux avec la projection de deux de ses films: "Yenendi de Ganghel, le village foudroyé" et "Moi, un noir".

Du 9 au 12 mars au Cinéma Lux et à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Gratuit à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Pass 10€ pour les 3 soirées du festival au Cinéma Lux. Tarif de 4,50€ par soirée au Lux. Informations et programme complet sur www.festivalalterites.com

