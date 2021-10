Rencontre. Félix Moati, créateur de " Deux fils ", est au Lux de Caen ce vendredi

Vendredi 25 janvier 2019, le cinéma LUX organise une rencontre avec Félix Moati, le réalisateur du film " Deux fils " avec en tête d'affiche : Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier…

Le film " Deux fils "

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, forment une famille très soudée. Mais aucun ne réalise que la vie de chacun part en vrille : Joachim est censé étudier la psychiatrie mais passe son temps à rêver de son ancienne copine ; Ivan n'arrive pas à s'intégrer au collège malgré sa grande intelligence. Quant à leur père, Joseph, il a quitté en secret son travail de médecin pour tenter de devenir écrivain. En dépit de l'affection qui les unit, tous trois sont aussi à la recherche, non sans une certaine maladresse, de l'amour…

Pratique. Vendredi 25 janvier 2019 au cinéma LUX. Réservations : cinemalux.org. De 4.50€ à 7€.