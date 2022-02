Miniature. Le petit train s'expose à la bibliothèque

Les petits trains ont toujours fait rêver petits et grands. Et à l'approche des fêtes, cela est encore plus vrai avec cette exposition à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen (Calvados).

Un "cherche et trouve" géant pour toute la famille !

Le club du Rail Miniature Caennais apporte toute cette magie à travers une exposition de trains à vapeur, diesel et turbo train. Spécialisé dans le modélisme ferroviaire, Rail Miniature propose aujourd'hui trois réseaux modulaires dont la gare de Caen.

La particularité de cette exposition est de faire partager à toute la famille, la passion du modélisme et du train bien sûr.

Pratique. Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier. Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Gratuit

