Caen. 75e D-Day : le coup de crayon de Sébastien Corbet sur le débarquement

"Le 14 juin, le Général de Gaulle débarque à son tour en Normandie (...) il prononce un célèbre discours qui annonce la libération de la France", c'est par ces termes que se referme la bande dessinée de Sébastien Corbet. Dessinateur normand basé à Caen (Calvados), il s'est associé pendant six mois à Isabelle Bournier, historienne et directrice culturelle au Mémorial de Caen. Cette BD Le Débarquement porte bien son nom. "Il ne s'agit ni de l'avant ni de l'après-guerre. On parle vraiment du débarquement et de la libération en Normandie avec l'envie de toucher les jeunes.", explique-t-il.

Associer l'histoire avec une touche ludique

Et si l'histoire de la seconde guerre mondiale n'a rien de très gai, pour cet artiste de 47 ans, il n'était pas question d'en faire un livre morbide. "Il fallait trouver un équilibre : faire comprendre la guerre et relater l'histoire de ces soldats massacrés tout en faisant quelque chose de ludique, sans être trop humoristique". C'est donc au travers de dessins assez ronds et parsemés de marron, kaki et beige que les enfants sont guidés. Quelques pages plus scolaires en fin de livre permettent de les aiguiller précisément sur les dates clés ou les chiffres du D-day. Un petit quiz vient même clore l'ouvrage.

Le lutin dans lequel sont insérées toutes les pages originales de ses dessins. Elles sont ensuite passées en couleur sur un logiciel informatique. - Léa Quinio

"Isabelle a décidé le scénario, moi les dessins", explique-t-il, "mais, quand je crée ma planche, je tape aussi le texte dans les bulles pour avoir une idée finale. J'ai tout le découpage du scénario de la première à la dernière page pour pouvoir travailler.". À chacun sa spécialité, donc.

Cette plume, Sébastien Corbet la manie depuis dix ans. Avec la BD comme préférence, naturellement. "Ça m'arrive de faire des travaux de graphismes publicitaires, mais dans une BD j'aime vraiment le déroulement. Au départ, il y a une histoire puis ensuite on sort un graphisme approprié. Il y a un jeu intéressant sur chaque page, car on démarre tout à zéro". De la musique au dessin, la vie future de cet artiste est toute tracée. Du moins, sur le papier.

