Les 5 livres qu'il faut avoir lus sur le D-Day

Tout comprendre du D-Day

Le Débarquement est parfois complexe à connaître en détail. 'Le Débarquement pour les nuls' de Claude Quétel explique point par point les étapes de cette opération inédite avec une douzaine de cartes simplifiées. 22,95€.

Vues d'un drone

'Vu d'un drone, les plages et les sites du D-Day' est un ouvrage d'Yves Lecouturier et Hervé Ronne qui offre une vue originale et inédite sur les lieux marquants du Débarquement. Le livre est disponible en français et en anglais. 12,90€.

L'histoire en BD

L'histoire de l'opération Overlord est relatée en images avec la BD 'Juin 44 Normandie'. À travers cinq tomes, chacun centré sur une plage, on suit l'histoire de ces héros d'Utah à Sword Beach. 13,80€.

Anecdotes et curiosités

Saviez-vous qu'une petite fille était née sur la plage d'Utah Beach le 6 juin 44 ? Que le plus jeune participant au Débarquement n'avait que 12 ans ? Ou qu'un chien faisait partie des parachutistes britanniques ? Toutes ces anecdotes sur le D-Day se trouvent dans 'Histoires secrètes et curieuses du Débarquement' de Frédéric Veille et Frédéric Letereux. 18,50€.

Le D-Day et la bataille de Normandie

Le Débarquement est l'un des moments les plus marquants de la guerre mais la bataille de Normandie qui suivit est toute aussi importante. Anthony Beevor relate ces trois mois de combats dans 'D-Day et la bataille de Normandie'. 26,40€.

