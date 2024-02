Montivilliers. A 28 ans, il signe son premier roman

Nicolas Silonca est agent de transit dans une entreprise d'import-export de la région havraise. A 28 ans, cet habitant de Montivilliers vient de publier son premier roman Condamné à vivre, aux éditions Les Lys Bleu. "J'ai toujours été passionné de littérature. Il fallait que j'essaie d'écrire pour ne pas avoir de regret."

Ce travail lui a pris beaucoup de temps. Il a commencé son ouvrage en 2018 et a dû retravailler son texte après de nombreux refus de la part de maisons d'édition. "Je suis reparti de zéro. Ça a marché. C'est une vraie récompense." Son roman parle d'une personne âgée qui est mise de force en maison de retraite. "Le roman permet toutes les libertés tout en étant le plus vrai possible." Condamné à vivre a été édité à 300 exemplaires. Si le succès est au rendez-vous, Nicolas Silonca envisage déjà un deuxième livre, cette fois sur une femme qui deviendrait SDF.

Pratique. "Condamné à vivre", disponible sur toutes les plateformes en ligne au prix conseillé de 20,90 euros.