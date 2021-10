Veulettes-sur-Mer. Un roman d'amour du 19ème siècle avec comme toile de fond la Normandie

Une idylle au Pays de Caux est un roman redécouvert par le Comité des lettres de Grainville et d'Histoire de la vallée de la Durdent, basé entre Héricourt-en-Caux et Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime). Son auteur est un illustrateur parisien de la fin du 19ème siècle. Le comité réédite l'ouvrage et lance une souscription pour l'occasion.