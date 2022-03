Rouen. La guerre des Normands 1939-1945, un nouvel ouvrage à découvrir

Marc Pottier, Jean-Yves Meslé et Sophie Pottier ont collaboré pour donner naissance à ce livre documentaire qui retrace le parcours d'une quarantaine de Normands, de l'entrée en guerre jusqu'à l'armistice. C'est le fruit de longues recherches, d'études d'archives et de recueils de témoignage qui ont permis de donner une dimension plus humaine au conflit. Marc Pottier, historien passionné et maire de Colombelles, nous raconte comment ce livre a vu le jour.

Un passionné d'histoire

Marc Pottier a déjà publié une vingtaine d'ouvrages avec des thématiques historiques ou sociologiques, chez Casterman, Librio ou les éditions de l'Aube mais il collabore aussi avec des éditeurs locaux comme Orep ou Les cahiers du temps. "Mes sujets de prédilection sont les conflits du XXe siècle, l'immigration et la Seconde Guerre mondiale", précise l'auteur qui a travaillé plus d'une décennie pour le Mémorial de Caen.

"J'ai longtemps enseigné : en collège, au lycée, à la fac et à l'IUFM puis j'ai intégré le Mémorial en tant que directeur de la partie éducative et de la recherche scientifique. J'avais en charge la création d'outils pédagogiques et de parcours adaptés aux scolaires. Puis je me suis investi au sein de l'Agence de conservation de l'image et du son avant d'intégrer la Fabrique de patrimoines en tant que directeur-adjoint. C'est cet établissement public qui s'est uni aux éditions Orep pour rendre ce projet possible, il s'agit d'une coédition."

Exhumer le passé

La mission principale de la Fabrique de patrimoines est de valoriser le patrimoine normand par la préservation et la restauration des biens patrimoniaux, la transmission du patrimoine ethnologique immatériel et la mise en réseau les musées de Normandie pour en faciliter la diffusion. "C'est dans ce cadre que le projet de l'ouvrage a vu le jour. La rédaction d'ouvrage, comme la création d'expositions, fait partie des missions de cet organisme."

La guerre des Normands est un ouvrage collectif réalisé grâce à la mutualisation des compétences de Sophie Pottier documentaliste, de Marc Pottier historien et de Jean-Yves Meslé passionné d'histoire locale et également auteur de nombreux ouvrages. "Sophie a effectué un énorme travail de recherche documentaire et nous avons exploité de nombreux fonds d'archives tels que la Wast en Allemagne qui possède de nombreuses infos sur les prisonniers de guerre, le mémorial de la Shoah ou les archives de l'armée. Mais l'essence de cet ouvrage repose sur les témoignages recueillis."

Le facteur humain

"Nous avions dès le début le désir de dresser une série de portraits répartis sous différentes thématiques : combattre, résister, collaborer, souffrir, survivre..." Il s'agit pour les auteurs de dresser un panorama des comportements en temps de guerre de manière à restituer vraiment l'état d'esprit des Normands pendant cette période trouble.

"Au cours de nos recherches, nous avons découvert des personnalités et des destins qui nous ont interpellés comme lorsque nous sommes tombés sur la photo de Dolorosa Schembri de nationalité britannique, arrêtée à Colombelles et internée à l'âge de 10 ans avec sa famille au camp de Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Nous avons alors cherché, autant que possible, à entrer en contact avec les descendants des personnages choisis pour recueillir leur témoignage et enrichir ces parcours. Bien sûr cela fut quasiment impossible de retrouver des témoignages concernant les familles de collaborateurs. Nous avons néanmoins dressé quelques portraits bien étayés grâce aux archives du procès de famille ultra comme celle des Daméry de Vimoutiers".

La question de l'engagement

C'est avec objectivité que les destins individuels sont évoqués dans cet ouvrage : "Nous énonçons des faits étayés par de nombreux documents. C'est un travail d'historien et de journalisme mais en lisant ce livre, on découvre que certains destins ont basculé brutalement comme celui de ce jeune homme qui en 1940 a aidé un parachutiste allié avant de s'engager radicalement dans la collaboration". Ce livre témoigne d'engagements absolus : dans la résistance ou dans la collaboration, mais il évoque aussi la vie quotidienne des Normands qui ont connu d'autres formes d'engagements par de petits gestes quotidiens.

La diversité des parcours choisis met l'accent sur ces différentes formes d'engagement. "Se pose aussi la question de l'opinion publique après la guerre notamment pour ces femmes normandes qui ont entretenu des liaisons avec les soldats allemands et la façon dont les enfants nés de ces unions en ont pâti." Cet ouvrage très accessible et bien documenté sur la Seconde Guerre mondiale rend l'histoire vivante et rend hommage à ceux qui ont subi la vindicte nazie en ressuscitant leur souvenir.

La guerre des Normands 1939-1935. Jean-Yves Meslé, Marc Pottier, Sophie Pottier. Orep éditions et La fabrique de patrimoines. 25€