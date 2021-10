Caen. Journou customise vos baskets

Installé à Caen, Arnaud Journou a toujours eu la passion de la peinture. Son style de prédilection, le pop art. Il y a un an et demi, il a décidé de partager son travail sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il en profitait seul ou avec ses proches, ses œuvres font le buzz sur Facebook et il est rapidement repéré par des galeristes mondiaux et l'univers de la haute couture.

La marque Private Haute Couture, installée à Dubaï, Hollywood et Paris, fait alors appel à lui. Les dirigeants lui proposent de créer directement sur le cuir des sacs sur mesure qu'elle produit.

Comme il l'explique, c'est là que tout a basculé pour lui.

Arnaud Journou au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Gardant les pieds sur terre, l'artiste souhaite toutefois continuer de partager son art avec le public. Ainsi, s'il est compliqué pour la majeure partie de la population de se procurer un sac à plusieurs milliers d'euros, les baskets semblent être beaucoup plus abordables.

En suivant une thématique que le client lui propose, l'artiste laisse libre court à son imagination et créé sur des paires de baskets des œuvres uniques. Comptez entre 80 et 120€ en fonction de la commande et, plus surprenant mais pourtant légitime, la pointure de la chaussure.

Pas de préférence de marques, Arnaud Journou s'adapte à tous les modèles. Il est possible d'aller découvrir son travail dans la vitrine du magasin Optique Lafayette dans le centre-ville de Caen.

Toujours en Normandie, Arnaud Journou s'est également vu confier la conception du design de la bouteille et de l'étiquette de la gamme du cinquième anniversaire de la Brasserie de l'Odon.