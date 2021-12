Caen. L'archéologie ouvre ses portes en Normandie

L'archéologie se dépoussière et se fait connaître à l'occasion des journées archéologiques régionales de Normandie le vendredi 9 et samedi 10 juin 2017 et des journées nationales de l'archéologie les 17 et 18 juin.

Dans la peau d'un archéologue

Ainsi les 9 et 10 juin des conférences ont lieu entre 9h15 et 16h30 à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen (Calvados). Des conférences ouvertes à tous. Celles du dimanche après-midi, de 13h30 à 14h30, porteront sur la thématique "Autour de Caen et de ses fortifications".

Pour les journées nationales de l'archéologie des 17 et 18 juin, des visites animées sont proposées. Le public pourra se mettre "dans la peau d'un archéologue" au musée de Normandie le 18 juin à 15h. Exceptionnellement, le musée sera ouvert et gratuit.

Réservation à l'adresse suivante : mdn-reservation@caen.fr

Pratique. Journées de l'archéologie les 9 et 10 juin et les 17 et 18 juin.