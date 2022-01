Poésie. Clac, un festival de poésie et de slam s'invite à Caen !

Clac, drôle de nom pour ce festival du slam et de la poésie et qui donne tout son sens à l'objectif recherché! Celui de faire connaître toutes les initiatives autour du slam et de la poésie urbaine présentes sur le territoire. Jusqu'au dimanche 10 décembre 2017, associations, collectifs et tous ceux qui pratiquent le slam vous attendent.

Deux rendez-vous à Mondeville et Caen

Gaël Faye chanteur, rappeur et musicien se produit à la Renaissance jeudi 7 décembre 2017 avec en première partie "Slam en poésie" à capella avec Spleen l'ancien et Yo du Milieu. Les morceaux de ce groupe ont la particularité de mettre en image les mots dans chaque titre de leur album Plein d'aisance. Le concert sera diffusé en différé sur Radio Bazarnaom.

Autre lieu, autre rendez-vous dimanche 10 décembre 2017 à la librairie Eurêka pour une rencontre avec Yo du milieu pour la sortie de Je marche. Cet amoureux des mots propose un voyage dans le temps. Alors venez slamer et vous laisser emporter par la poésie urbaine.

Pratique. Le jeudi 7 décembre à 20h30 à la Renaissance et le dimanche 10 décembre à 16h à la librairie Eurêka. Tarifs de 7 à 13 €. Infos sur le site clac.lasauceauxarts.org