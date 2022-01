Découverte. Caen : avec le PALMA festival, voir sa ville sous un nouvel angle...

Du 3 au 7 avril 2019, les rues de Caen et de Mondeville vont accueillir le PALMA Festival, pour une quatrième édition.

PALMA, c'est quoi ?

PALMA poursuit un objectif simple : "inviter les habitants et les usagers de la ville à se laisser surprendre dans leur vie de tous les jours par une programmation insolite et curieuse" indiquent les organisateurs.

Peintures, expositions, concerts, balades et rencontres permettent au plus grand nombre d'avoir une vision renouvelée de sa ville et de découvrir son quotidien autrement.

Le public découvre des œuvres urbaines et vit des expériences musicales spectaculaires grâce à des artistes aventureux, peintres ou musiciens.

Le programme complet est à retrouver sur le palmafestival.com

Pratique. Festival du 3 au 7 avril 2019 à Caen et Mondeville.