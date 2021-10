Les volleyeuses caennaises enchaînent

L'ASPTT Caen s'est imposée une nouvelle fois 3-0, dimanche 30 octobre. Sans délivrer une prestation parfaite, Caen n'a pas rencontré de souci majeur malgré un certain manque de constance (25-17, 25-21, 25-18). "Notre premier adversaire, c'est nous-mêmes, constate la réceptionneuse Violaine Jessen. Là, ça passe parce qu'on se prend des petites séries, mais contre d'autres équipes…" C'est néanmoins une victoire importante qu'ont décroché les Caennaises face à une équipe avec qui elles étaient à égalité au classement avant la rencontre.

"La saison sera longue et on veut jouer le haut du tableau donc c'est bien de se rassurer. On montre également aux autres équipes qu'on est toujours là." Caen, qui ne cache pas ses envies d'accession, sait la marche qu'il doit suivre pour se rapprocher du leader coutançais : "poursuivre notre agressivité au service, gagner en régularité et continuer à travailler la relation passe-attaque". Démonstration dimanche 6 novembre chez le deuxième, Rouen ?