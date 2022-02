Rouen. Football (N3): le FC Rouen n'est plus invincible ! 

Le match.

Toujours invaincus cette saison, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) se déplaçaient chez la réserve de Caen et se sont inclinés pour la première fois cette saison 1-0 samedi 3 novembre 2018 pour le compte de la 8è journée de National 3.

Malgré un penalty manqué à la 19è minute de jeu par les Caennais, les locaux allaient ouvrir la marque sur un nouveau penalty sifflé six minutes plus tard et transformé par Mouaddib 1-0.

Les Caennais réduits à dix juste avant la mi-temps, les joueurs de David Giguel ne parviendront pas à égaliser dans cette rencontre et subissent leur première défaite de la saison.

Descendus à la 4e place du classement, les "Rouge et blanc" recevront l'équipe de Saint-Lô (5e), samedi 10 novembre 2018.

