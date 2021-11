Caen. Football (Nationale 3) : Mondeville sourit quand la réserve de Caen pleure

À l'aube de la 8e journée de N3, où figurent clubs de Basse et Haute-normandie, il était temps pour Mondeville et Caen "B" de dresser un premier bilan. Dans un groupe très serré, qui ne permet pas d'établir quelconque pronostic, hormis Dives qui semble condamné à une saison très difficile, Mondeville pointe actuellement au 2e rang du classement, tandis que la réserve du Stade Malherbe se classe 8e. Mais si les deux formations caennaises voient six places les séparer, l'USONM ne compte que 4 points d'avance sur son voisin. "Les détails et l'efficacité sont importants. Toutes les équipes peuvent prétendre à gagner un match. Cela peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, c'est impossible de prédire qui va monter ou descendre", explique Tony Rouillon, entraîneur mondevillais.

Mondeville poursuit sur sa lancée

Pour l'heure, Mondeville semble réaliser de belles opérations dans ce nouveau groupe, et la dernière en date remonte à samedi dernier contre Évreux (1-0), concurrant du haut du panier. Malgré un coup d'arrêt en Coupe de France, éliminé par l'ASPTT Caen début septembre, les mondevillais ont su trouver les armes mentales pour ne pas flancher en championnat. Et pour cause, les protégés de Tony Rouillon restent sur trois victoires pour une défaite avant de se déplacer à Oissel ce week-end.

Caen "B" trop irrégulier

De son côté, la réserve de Caen semble manquer de discipline. Capables d'enfoncer certains adversaires, telle que la réserve de QRM (5-0), les hommes de Grégory Proment manquent de régularité face à des adversaires, à priori, à leur portée. Avant de rencontrer Alençon, 11e, Caen reste sur deux défaites consécutives. Un match capital les attend samedi 4 novembre.

A LIRE AUSSI.

Sports : les résultats de ce début de week-end en Normandie

Sports en Normandie: Les résultats avant la rencontre Caen Nice pour la 12ème journée de Ligue 1

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi

Football : Mondeville-Granville "B" en finale de la Coupe de Basse-Normandie

Ligue 1: Monaco chute lourdement à Nice, Amiens sort de la zone rouge